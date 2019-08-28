﻿12歲新生示威被捕﻿ ﻿校方澄清無予懲罰﻿

周日荃灣警民衝突中，一名升中一十二歲少年被捕，網上隨即有傳言指該學生被學校記大過。少年就讀的嶺南衡怡紀念中學於facebook發佈校長李志霖的聲明，證實被捕的少年為該校升中一的新同學。該聲明又指，老師發現網上討論區有人散佈失實言論，聲稱學生被記大過，事實上，老師完全沒有提及任何懲罰，只從關心和輔導學生出發，希望各方人士明白事件實情。



聲明又稱，學校一直聯絡學生家長，表示關心學生情況及提供駐校社工支援服務。校方同時通知正在上中一銜接課程的同學，表達對學生的關心及按需要為其他學生提供情緒輔導。



網上謠傳被記大過



該副校長關國康曾向傳媒表示，男童八月十四日開始上校內的「升中銜接課程」，課程主要為升讀中一的新生，熟悉學校的校規、各科課程及認識課外活動，課程原定本周三結束。



警方於荃葵青遊行衝突中，共拘五十四人，涉嫌參與非法集結、襲警、藏有攻擊性武器。警方日前表示，涉事男童被捕後已聯絡父母，會在其父親及律師陪同下錄口供。



