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七一暴力衝擊立會 警拘三人一為城大生

2019-08-28 列印
　　上月一日回歸當天，大批暴力示威者武力衝擊立法會綜合大樓，有人在大樓內大肆破壞及塗鴉。警方有組織罪案及三合會調查科人員，經過一個多月深入調查及蒐證後，昨早展開拘捕行動，探員搜查多處地點，拘捕三名涉案男子，年齡介乎十九至二十九歲。其中被捕二十歲姓黃男子，涉嫌「刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」被捕，餘下兩名分別十九歲姓羅及二十九歲姓周男子，涉嫌「串謀刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」被捕；被捕三人昨晚仍被扣留調查。

　　據悉，其中一名被捕二十歲姓黃男子，是城大公共政策學系學生，下月升讀三年級，亦是學生會編輯委員會的前線記者，過去兩個月多番前往「反修例」示威現場採訪和拍攝。

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