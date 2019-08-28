「問卷」要求受審人提供個人資料 ﻿健身中心威嚇簽約﻿﻿涉款67萬﻿

無良健身中心以不良手法街頭兜客誘騙市民簽約購買健身服務，海關過去一星期展開打擊行動，在旺角及油麻地三間健身中心共拘捕八人，涉嫌以威嚇手法銷售健身服務，違反《商品說明條例》。案件中六名受害人，涉款共六十七萬元，最高一份合約金額高達逾十七萬元。



海關不良營銷手法調查課監督葉冬菁表示，海關在過去一星期進行代號「龍捲風」的打擊健身中心不良營商手法行動，突擊搜查旺角及油麻地三間健身中心，共拘捕八人年齡由二十一至二十六歲，包括一名健身中心董事及七名銷售員，涉嫌以具威嚇性營業行為銷售健身服務，可能違反《商品說明條例》。



案中共有六名受害人，全部年約二十歲，年紀最小為十八歲，涉及的健身服務合約總值約六十七萬元，其中最高一份合約金額高達十七萬三千元，共簽署十年合約。



海關稱，健身中心的不良營商手法有三部曲，首先是「街頭兜客，o氹客上樓」，健身中心職員會先在街頭招攬顧客，然後以派卡片及填問卷等藉口，帶消費者上樓以問卷形式要求事主提供個人資料並簽署「問卷」。其後是「含糊其辭，引誘簽約」，職員以提供優惠為由，套取消費者的身份證及銀行帳戶資料填寫一份疑為合約的「問卷表格」，聲稱只是作為記錄。當消費者在「問卷表格」上簽署後，職員會強行填寫合約年期及金額，並指受害人有法津責任履行及要即時付款。



最後是「軟硬兼施，威逼利誘」，職員一方面以高壓手段密集式銷售，另一方面有職員藉詞要受害人先交錢，訛稱可協助受害人向公司申請取消合約及退款；然後相約受害人稍後再到健身中心，不料受害人再次被逼購買多一份健身合約。



