﻿美消費者集體控輻射增患癌﻿ ﻿蘋果三星稱通過FCC驗證﻿

蘋果和三星因為手機射頻輻射問題，被美國消費者集體訴訟，內容指射頻電磁會增加生物體癌症的風險。蘋果和三星均表示，已通過美國聯邦通訊委員會（FCC）的規定下的驗證認可。



美國有媒體早前報道，指對市面上的手機進行了「輻射檢驗」研究，發現多款手機超出了輻射值安全範圍。其後，蘋果和三星都表示使用測試的方式，與該媒體使用的不同，加上他們已在多國和在美國聯邦通訊委員會（FCC）的規定下通過驗證認可。



FCC也表示，媒體測試方式並不完整，但會進一步跟進是否符合標準。



一批消費者於上周五，到美國加州北區聯邦地方法院提出集體訴訟，控告蘋果和三星手機所釋放的射頻輻射，超過了FCC規定水平，聲稱會導致癌症風險增加、細胞壓力、基因損傷、學習和記憶有缺陷等。​



