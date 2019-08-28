  • 2019年8月28日 星期三
  • 33º
  • 64%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 港聞

讀屏軟件便利視障者閱讀

2019-08-28 列印
　　電子學習模式，肯定有助閱讀殘障的學生學習。即將升讀中六的視障人士楊恩華指，他喜歡閱讀中國古典文學，惟點字書全是拼音，容易出現同音不同字，讓他難以理解。三年前，他開始使用手機及電腦的讀屏軟件協助學習，能兩分鐘內「閱讀」二千字，相較一分鐘僅能閱讀三十個點字快，認為讀屏軟件為生活必需品。

　　為了解讀屏軟件對視障人士學習及日常生活的成效，港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心進行三年的跟蹤研究，發現學生較常於語文課堂上使用讀屏軟件，並用於協助使用辦公室軟件及即時通訊軟件。該中心副總監袁海球建議軟件開發商在開發軟件時，考慮與讀屏軟件之間的兼容性，增加視障人士可使用的軟件數量。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd