﻿侵私隱768個案 逾七成事主為警員 警嫂被起底 子女也遭殃

反修例風波未有平息跡象，不少警員、官員及市民因職業或政見遭人網絡「起底」、欺凌，甚至恐嚇。個人資料私隱專員公署公佈數據，指接獲及主動發現七百六十八宗網絡「起底」個案，當中逾七成涉警員及其家人，其餘受害人是市民及示威者。公署向警方轉介六百零八宗個案，警方已採取相關拘捕行動，違反法例者最高可判罰款一百萬元及監禁五年。



私隱專員黃繼兒表示，自六月十四日至今公署一共接獲及主動發現七百六十八宗疑似警員、政府官員、社會知名人士、市民及其家人，以及示威者被「起底」個案，有關人士的姓名、地址、電話、相片及身份證號碼等個人資料，被上載網上討論區或即時通訊平台。被登出的資料通常帶貶義或人身攻擊，例如「麻包袋接放學準備」及呼籲僱主不要聘請反修例示威者，令當事人受排擠、恐嚇及傷害。



恐嚇罪成可判監



黃稱，由於個案涉恐嚇等刑事罪行，故引用刑罰較重的《私隱條例》第六十四條處理，即任何人披露未經資料使用者同意的個人資料，導致該當事人蒙受心理傷害，最高可判處罰款一百萬元和監禁五年。



由六月至今，公署三十八次要求八個網上社交平台及討論區，包括連登、高登、facebook、Twitter、Instagram、Telegram、Tumblr及Doxin，履行其法定及企業道德責任，移除及聯絡涉「起底」的相關用戶，並停止上載不恰當帖文。截至昨日上午，公署要求有關平台移除共八百七十二條連結，其中四百七十四條連結已被移除。



另外，黃繼兒指，開學在即，有人煽動他人對警員的子女有系統地「起底」，並披露他們的姓名、身份證號碼、地址、電話、學校名稱、班級、家長姓名等詳細個人資料。另外有人搜集警員妻子或女朋友的個人資料及相片，舉辦所謂「選舉」活動，圖文並茂發佈帶有恐嚇、騷擾、性侵犯的帖文。



私隱專員函學校防網絡欺凌



公署強烈譴責該類行為，為了應對有關情況，署方專責隊伍將優先處理涉及兒童和青少年的個案，以減低他們的傷害。公署亦致函全港中小學校長，提供宣傳及教育資料，幫助老師教導學生如何防止網絡欺凌。中學校長會亦表示，學界將以應對危機方式應付開學，強調學校都會盡力保護所有學生。