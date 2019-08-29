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【營養師：果汁不能取代新鮮水果】獨家調查：最低糖、高糖果汁排行榜

2019-08-29 列印
【營養師：果汁不能取代新鮮水果】獨家調查：最低糖、高糖果汁排行榜
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　　水果在榨汁的過程中，會流失大量纖維，一杯鮮榨果汁通常經由兩至三個水果榨成，使其糖分含量較一般水果高，包裝果汁為美味更可能添加糖分。我們整理了32個牌子共101款果汁飲品後，總結出出十大低糖及十一大高糖飲品。詳情http://bit.ly/2L6p0mQ
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