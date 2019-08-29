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團體促立法禁蒙面示威

2019-08-29 列印
■團體促落實蒙面法，禁止蒙面參與示威遊行。
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　　團體「政中香港人」近二十多人昨早到政府總部請願，他們手持「蒙面罪徒，逃避刑責」及「表達正常訴求，何需鬼祟蒙面」等標語，要求港府跟隨國際標準立法，促落實蒙面法，禁止蒙面參與示威遊行。

　　該團體發言人表示，過去兩個月不斷有和平示威演變成暴力衝突的事件，批評部份示威者以蒙面隱藏身份，然後公然挑戰法律，做出破壞行為。由於他們是蒙面犯法，令執法難度增加。他們要求政府參考法國、德國、俄羅斯等做法，訂立法例，禁止蒙面示威遊行。

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