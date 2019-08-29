團體促立法禁蒙面示威

由修例引發的風波，仍未平息，很快進入九月新學年，令人擔心各方紛爭滲入校園，禍及無辜小童。教育局、學校、老師、社工、家長在這個敏感時刻，必須撇除己見，聚焦在學童福祉上，竭力保護幼小心靈不受歧視，不受欺凌，不要捲入成人世界的政治糾紛中。 私隱專員公署走出第一步，將由六月至今六百宗涉反修例而遭人在網上「起底」的個案轉交警方調查，當中受害者主要是警員，也有官員、市民和示威者，而「起底」者涉欺凌甚至恐嚇。公署公佈近日網上「起底」情況，是鑑於開學在即，有人煽動他人對警員的子女有系統地「起底」，披露他們的姓名、地址、電話、學校名稱、班級等資料，令人擔心這些小童回校後被人針對。 小童猶如一...

2019-08-29