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美股中段升192點

2019-08-29 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二五九七○點，升一百九十二點；納指則報七八五五點，升二十八點。滙控美國預託證券價格見五十五點八八港元，跌零點一七港元；騰訊則見三百一十九點一八港元，升零點一八港元。紐約期金報每盎司一千五百四十七點一美元，跌四點七美元；紐約期油則報每桶五十五點九四美元，升一點○一美元。

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