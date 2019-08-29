九成教員憂北上過境 遭執法機關扣查

在反修例風波下，不時傳出港人過關內地時遭公安截查。有報道指有中大中醫學生近月到內地實習時，被邊檢人員多次檢查手機及隨行物品，於內地的中醫院亦被歧視，感到十分擔憂。中大中醫學院表示，會安排有需要學生返港，學生下半年亦可留在港實習。



此外，教協近日一項調查發現，逾九成受訪教職員擔心，師生過境時會被內地執法機關扣查，促請政府暫停內地交流團，及與內地部門溝通，以確保師生安全。



有自稱是中大中醫學生向傳媒透露，日前在羅湖入境內地時，被邊檢人員檢查手機相片庫及即時通訊應用程式才放行；也有學生曾在落馬洲關口被內地海關截查兩次，被抄下身份證、回鄉證號碼及內地電話號碼後放行。



