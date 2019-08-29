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董建華入選「國家榮譽稱號」

2019-08-29 列印
董建華入選「國家榮譽稱號」
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　　新華社昨日報道，中共中央藉今年是建國七十周年，首次評選頒授「共和國勛章」和「國家榮譽稱號」，表彰為新中國建設和發展有傑出貢獻的功勳模範人物，其中國家榮譽稱號建議人選有二十八名，包括全國政協副主席、前特首董建華（見圖），他亦是唯一一位入選的香港代表。

　　該報道指，八十二歲的董建華是香港特區首任行政長官，為貫徹落實一國兩制方針和《基本法》作出重要貢獻，他帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦亞洲金融危機、外部經濟環境變化，以及非典疫情等帶來的種種困難。

　　報道又提到，董建華妥善處理諸多複雜的社會政治及經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過度，以及一國兩制成功實踐做出重大的歷史性貢獻。

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