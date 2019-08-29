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颱風「楊柳」逼近 今改掛三號波機會微

2019-08-29 列印
■「楊柳」集結於香港以南約六百一十公里，天文台昨發出一號戒備信號。
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　　一號戒備信號生效，天文台指今早改發三號強風信號的機會不大，但會有雨，市民出街，最好帶備雨傘。在昨晚七時，熱帶風暴「楊柳」集結在香港以南約六百一十公里，預料今早向西或西北偏西移動，橫過南海中部，移向海南島南部一帶。屆時與本港仍有約五百公里距離，除非「楊柳」採取偏北方向移動或增強，否則今早改發三號強風信號的機會不大。

　　天文台預測，今日天氣短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨較多及有雷暴，海有湧浪，氣溫介乎二十七至三十二度；周五多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時海有湧浪，氣溫介乎二十七至三十度；周六多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎二十六至二十九度。

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