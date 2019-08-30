﻿業界：兩月來20食肆結業 旺區示威不絕酒樓爆倒閉潮

反修例示威遍地開花，暴力升級，市民減少外出，飲食業首當其衝。旺角一間酒家疑因欠租倒閉，六十多名員工被拖欠一個月薪金及遣散費。該酒家一名男職員說，要維持一家四口生活，對前景感到徬徨。香港餐務管理協會會長楊位醒指出，反修例示威多在旺區發生，銅鑼灣和灣仔也是重災區，已有二十間食肆結業，業界擔心亂局持續，中式酒樓將掀起倒閉潮。



旺角廣華街新昇海鮮酒家開業多年，員工昨早上班見到酒家拉閘外張貼的欠租通告，才知酒家突然倒閉。員工未能聯絡僱主，約六十名員工被拖欠一個月薪金和遣散費。酒家一名男文職員工表示，今年四月入職，被拖欠逾萬元人工。他指發生反修例風波後，酒家生意大跌四成，聽聞老闆呻生意淡靜。他是一家四口的經濟支柱，對日後生活感徬徨。另一名女員工指，自六月起員工大減，酒家兩層僅開一層，生意勁減，她已預料會結業。有工會到場，協助員工向勞工處求助，向僱主追討欠款。



旺角酒家突執笠



香港餐務管理協會會長楊位醒指出，八月是食肆淡季，加上反修例風皮，自由行人數銳減，餐飲業首當其衝，生意下跌二、三成。自六月起，已有二十家食肆結業，擔心亂局持續下去，酒樓業會出現倒閉潮。示威多在旺區發生，銅鑼灣和灣仔亦是重災區，楊位醒稱：「市民杯弓蛇影，訂咗枱，一知道附近有示威，就打電話取消，壽宴同百日宴大減，就算十幾圍婚宴亦改期甚至取消，從未試過，業界驚訝！」楊又指出，中秋節將至，月餅銷售額及酒樓訂座情況慘淡，情況比「沙士」更慘。他要求政府考慮向飲食業員工發出特別津貼，並呼籲業主減租。



業界指酒席飯局勁減



另外，自由行大減，酒店入住率勁跌。市區三、四星酒店房間在反修例風波前每晚房租過千元，但近期大跌價至七、八百元。新界區有三星酒店房租更低至不需一百元。港旅遊業僱員總會二十名代表昨天到政府總部請願，要求政府止暴制亂，啟動《緊急情況規例條例》作緊急立法，盡快恢復社會秩序。