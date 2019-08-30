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﻿陳浩天涉傷人案　機場被捕

2019-08-30 列印
﻿陳浩天涉傷人案　機場被捕
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　　前香港民族黨召集人陳浩天（見圖）昨晚在facebook留言：「我現時係香港機場出境過關時被扣留。」消息指，他涉及上月「光復上水」遊行期間一宗傷人案，被「O記」探員拘捕。

　　陳浩天昨晚準備備乘客機前往日本，惟在機場出境時，被入境處告知他涉及案件，警方正要逮捕他，故必須留港。他昨晚十時五十五分在facebook留言：「我現時喺香港機場出境過關時被扣留。」其後，他再留言：「涉及一單O記嘅case，即將被捕。」

　　有消息稱，陳浩天疑涉及上月十三日「光復上水」期間一宗傷人案，示威者當日與水貨客發生衝突，有人受傷。有組織罪案及三合會調查科（O記）接手追查，把陳列為逮捕目標。
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