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美前聯國大使：港自由陷摧毀邊緣

2019-08-30 列印
　　美國前駐聯合國大使黑莉近日就香港反修例風波發表聲明，她指假如內地出動解放軍鎮壓香港示威，也可能會使用武力控制台灣，因此美國應讓內地明白，若然出兵，須付出巨大代價。

　　她表示，內地曾承諾，確保香港五十年不變，但如今只過了不到一半時間，香港的自由已陷於摧毀的邊緣。香港的命運，關乎美國未來戰略，與美國利益息息相關，但美國絕不希望與北京開戰，因此不想內地對香港採取行動，令世界變得動盪。

　　她又指，若然內地在香港出動解放軍，下一步將會以武力控制台灣。因此，她建議美國政府不要在中美貿易戰談判中，以香港的利益作為政治籌碼去換取妥協。

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