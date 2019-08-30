  • 2019年8月30日 星期五
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﻿美股中段升342點

2019-08-30 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二六三七八點，升三百四十二點；納指則報七九七九點，升一百二十二點。滙控美國預託證券價格見五十六點五六港元，升零點四一港元；騰訊則見三百二十三點○三港元，升二點八三港元。紐約期金報每盎司一千五百四十四點九美元，跌四點二美元；紐約期油則報每桶五十六點六九美元，升零點九一美元。
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