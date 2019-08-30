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駐港部隊第22次輪換

2019-08-30 列印
　　駐港部隊昨日凌晨開始進行輪換，部隊新聞發言人韓鈾表示，今次是部隊進駐香港以來第二十二次輪換，於昨凌晨開始。此次輪換是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於「香港駐軍實行人員輪換制度」的規定，經中央軍委批准進行的年度，正常例行行動。

　　據「新華香港」facebook專頁貼文，中國人民解放軍駐香港部隊於八月二十九日凌晨展開輸換活動，包括海上部隊到達香港昂船洲碼頭、輪換陸軍部隊通過皇崗口岸，及輪換陸軍部隊通過皇崗口岸。

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