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香園圍跨境巴配額　第二輪接受申請

2019-08-30 列印
　　運輸署昨推出第二輪香園圍口岸粵港跨境巴士常規配額，接受符合資格的營辦商申請，配額共一百個，截止申請日期及時間為下月十九日下午五時。申請人必須以粵港合營公司的名義，在截止申請日期前向運輸署及廣東省商務廳陸空口岸處分別遞交申請表格。

　　若申請人未有同時向兩地政府遞交內容相同的申請表格，其申請可能不獲受理。有關粵港跨境巴士常規配額，由粵港兩地政府共同發放，第一輪常規配額總數為一百個，包括七十七個新增配額，及二十三個轉走配額，於今年六月完成發放。



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