漫長的香港馬季即將展開，馬迷要長期抗戰十個半月了。老張說漫長是因為三十年前入行時，馬季只不足九個月，於六月初完結，九月第二個周末開鑼也。當時全季只賽六十八天，比現時少廿天，當時夜賽跑六場，日賽跑八場，大賽日才加至九場，未幾夜賽加到七場，影響不大。到九十年代，日賽加到九場，大賽日十場，但目前夜賽八場，日賽十場，有三分一日子跑十一場。 據悉由於賽日已無法再加，就算政府准加，但於這十個多月內，已再無空檔加插賽日，因為原則是不會打疊跑兩日。不過於沙田馬場初期，每季都有兩三次打疊賽日，即星期六先跑八場，翌日再跑八場也。但由於評馬行業認為無法兼顧，馬迷也認為不可能兩次都入場，試了兩季即...

2019-08-30