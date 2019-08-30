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不容忍員工參與非法活動 國泰鼓勵舉報違守則行為

2019-08-30 列印
不容忍員工參與非法活動 國泰鼓勵舉報違守則行為
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　　國泰航空昨向員工發出內部通告，更新員工行為守則，表明不容忍員工參與非法活動，同時，鼓勵員工向上司舉報任何懷疑違反守則的情況。國泰則重申，員工行為守則有關「舉報」 章節，並非新增項目。

  國泰發言人表示，就任何可能影響員工、顧客、業務夥伴、社區以及公眾的事宜，均會致力作出合乎道德情理的決策，國泰會定期檢討和修訂「守則」，以確保秉持最高標準。

　　私隱專員黃繼兒昨表示，雖然私隱條例規定，告密者不可以向公司披露其他同事的個人資料，但條例不適用於公司之後所採取的紀律行動。另外，公司自行在網上搜集資料後，採取相關紀律行動，法例亦未有規管。

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