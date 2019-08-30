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美駐港總領館外潑墨 內地漢囚兩周

2019-08-30 列印
■內地漢向美駐港總領事館潑黑墨及損壞徽章，被判監禁兩星期。
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　　再有內地漢在美國駐港總領事館淋潑黑墨及損壞徽章被捕。三十六歲內地漢，昨在東區裁判法院承認一項刑事損壞罪，聲稱「因為美國插手香港，很討厭美國」，被判監禁兩星期。

　　居住中國江門的被告謝永球，報稱內地的士司機，被控於本月二十七日晚上七時半，在美國領事館外無合法辯解而捐壞屬於美國領事館的一個正閘外的徽章，以及七個被潑有黑墨的指示牌，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

不滿美插手香港事務

　　主任裁判官錢禮指出，被告除了承認控罪外，沒有其他的求情因素。被告於本年八月二十七日以旅客身份訪港，獲准逗留至九月三日，但被告到港後即買墨水，帶同墨水到美國領事館犯案，屬於有相當程度的預謀犯案。美國領事館保安員在保安室工作時發現被告在潑墨，遂衝出並報警。

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