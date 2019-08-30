美駐港總領館外潑墨 內地漢囚兩周

居住中國江門的被告謝永球，報稱內地的士司機，被控於本月二十七日晚上七時半，在美國領事館外無合法辯解而捐壞屬於美國領事館的一個正閘外的徽章，以及七個被潑有黑墨的指示牌，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
不滿美插手香港事務
主任裁判官錢禮指出，被告除了承認控罪外，沒有其他的求情因素。被告於本年八月二十七日以旅客身份訪港，獲准逗留至九月三日，但被告到港後即買墨水，帶同墨水到美國領事館犯案，屬於有相當程度的預謀犯案。美國領事館保安員在保安室工作時發現被告在潑墨，遂衝出並報警。
反修例示威遍地開花，暴力升級，市民減少外出，飲食業首當其衝。旺角一間酒家疑因欠租倒閉，六十多名員工被拖欠一個月薪金及遣散費。該酒家一名男職員說，要維持一家四口生活，對前景感到徬徨。香港餐務管理協會會長...
2019-08-30
中國近日來發生多宗有關樓宇的意外事故，繼周日廣東省東莞一商場出現天花倒塌，現在再發生天花塌下事故。哈爾濱一商場超市，發生天花棚頂坍塌脫落事故。 從網上流傳的影片可見，現場一片狼藉，大面積的天花板塌下，...
2019-08-30
英國首相約翰遜周三宣佈得到英女皇批准，把國會新會期押後至十月中後，社會各界強烈反彈，抗議之聲不絕於耳。數以百計的民眾周三晚在倫敦市中心上街示威，另外至今已有超過一百萬人響應號召在網上聯署請願信，抗議約...
2019-08-30
二手再錄市價租務個案，中原分區經理周家傑表示，火炭御龍山1座高層E室，面積563方呎，兩房間隔，以19500元租出，呎租34.6元。業主於08年以518.5萬購入，是次租出單位可享4.5厘租金回報。 祥益區域董事林偉光表示，屯門金安大廈低層C室，面積326方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以9500元租出，呎租29.1元。 香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣順興閣低層A室，面積291方呎，一房間隔，望市景，議價後以1.15萬租出，呎租39.5元，據了解，新租客為內地客。業主於97年以140萬購入，現享回報9.9厘。 利嘉閣分行經理高偉鴻表示，跑馬地樂天峯低層A室，面積1281方...
2019-08-30
中美貿易談判氣氛有好轉跡象，加上經濟數據「對辦」，刺激美股早段向好，杜指曾經升超過三百點。中國商務部表示，願以「冷靜態度」解決貿易爭端，消息刺激美股造好，杜指早段曾升穿26280點，漲逾300點，相當...
2019-08-30
RB萊比錫今季改由拿格斯文執教，開季三場各賽事全勝，創下隊史紀錄。在新帥調教下，射手迪姆華拿近期亦持續交出表現。以該隊最近凌厲走勢，今晚德甲到訪慕遜加柏可望延續近年對賽往績優勢，一於直取客勝。(Now672、有線613、653台、FOX+周六凌晨2:30直播)
2019-08-30
電動車愈來愈受歡迎，熱潮會否蔓延到電動篋呢？有美國品牌推出智能騎行行李箱，用家可坐在行李箱上駕駛，轉彎或倒後行都得，遇着要在外國機場趕轉機，這個電動篋就大派用場！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：21...
2019-08-30
68歲富商劉鑾雄（大劉）今年5月趁假期與愛妻甘比（陳凱韻）和三名子女到英國和加拿大旅遊探親，約半年未在港露面的他，上周五偕妻兒及親友一行14人到灣仔歎高檔意菜。據餐廳食客透露，劉氏一家坐在VIP房內言...
2019-08-30
作為一個偽文青，我當然會將「人生不如意事十常八九，可與語人無二三」這句說話放在口袋裏，有需要時便會拿出來空惆悵一番。但從今年六月開始，這句說話嘅質量變得愈來愈重，很多從未想像過嘅事情喺身邊發生咗，話不...
2019-08-30
漫長的香港馬季即將展開，馬迷要長期抗戰十個半月了。老張說漫長是因為三十年前入行時，馬季只不足九個月，於六月初完結，九月第二個周末開鑼也。當時全季只賽六十八天，比現時少廿天，當時夜賽跑六場，日賽跑八場，大賽日才加至九場，未幾夜賽加到七場，影響不大。到九十年代，日賽加到九場，大賽日十場，但目前夜賽八場，日賽十場，有三分一日子跑十一場。 據悉由於賽日已無法再加，就算政府准加，但於這十個多月內，已再無空檔加插賽日，因為原則是不會打疊跑兩日。不過於沙田馬場初期，每季都有兩三次打疊賽日，即星期六先跑八場，翌日再跑八場也。但由於評馬行業認為無法兼顧，馬迷也認為不可能兩次都入場，試了兩季即...
2019-08-30