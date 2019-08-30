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元朗回收場三級火一度死灰復燃

2019-08-30 列印
■元朗山下村三級火現場，為一個塑膠、尼龍及電子零件回收場。
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　　元朗山下村回收場三級火警，消防員經逾五小時撲救，在昨凌晨撲滅火警。惟昨早火場突然死灰復燃，消防員要再開喉灌救，幸無人受傷。起火原因消防仍調查中。

　　死灰復燃的三級火現場，為元朗山下村一個塑膠、尼龍及電子零件回收場。前晚六時許起火，消防員趕至動用七隊煙帽隊開七條喉灌救，至昨凌晨零時許大致將火撲滅，火警中無人受傷。

　　昨上午十時許，回收場突然死灰復燃，消防員再開喉撲滅火警，但回收場及兩間鋅鐵建築物被焚毀，火場面積約五十米乘五十米。至於起火原因，則尚待消防處作進一處調查。

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