八三一前夕 拉十人涉違法行為 警大搜捕拘黃之鋒周庭

警方反對民陣在今日舉行「八三一」集會遊行之後，昨日大搜捕在反修例活動中涉違法者，至少拘捕十人，包括香港眾志成員黃之鋒與周庭，指兩人六月二十一日包圍灣仔警察總部期間，涉煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪名。其他人為香港眾志主席林朗彥、港大學生會前會長孫曉嵐、立法會議員鄭松泰、區諾軒、譚文豪、沙田區議員許銳宇，以及前晚被捕的香港民族黨召集人陳浩天等，指各人涉在反修例示威中有違法行為。



黃之鋒昨晨七時半在前往海怡半島港鐵站途中，被人推上私家車後被捕；周庭則在大埔住所被捕，二人同被押往警總。二人被控六月二十一日在金鐘夏愨道（警總外）「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，並在警總明知而參與未經批准的集結。另黃之鋒再被加控「組織未經批准集結」。煽惑他人明知而參與未經批准集結，一旦罪成，最高罰款五千元及監禁三年。



黃之鋒周庭保釋 林朗彥不在港



黃與周昨午在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，各獲准以一萬元現金保釋，案件押後至十一月八日再訊。保釋期間，二人不能離開香港，須遵守宵禁令，並不得進入警總附近一帶。香港眾志主席林朗彥同樣被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，但他於本月二十八日已離港，故缺席聆訊。



黃與周保釋後聲稱，被捕與「八三一」五周年前夕有關，斥當局企圖製造白色恐怖，恐嚇港人不要參與集會遊行。兩人認為，警方大規模的拘捕和檢控不會令港人害怕，相信港人會更堅定爭取「五大訴求」。



孫曉嵐昨晨被警方上門拘捕，但她當時不在家，至下午兩時半她在律師陪同下到警總。她與另一名二十二歲陳姓女子，涉在七月一日「串謀摧毀及損壞財產」，以及「進入或逗留會議廳範圍」，現正扣查。鄭松泰涉嫌同日在立法會內「串謀刑事毀壞」，他昨日在天水圍被捕，被扣調查。至今至少有八人涉嫌衝擊立法會被捕。立法會議員區諾軒和譚文豪同涉七月七日阻差辦公被捕，區諾軒另涉一項襲警控罪。自稱獨立民主派的許銳宇則涉七月十四日在沙田新城市廣場警民衝突中「妨礙警務人員執行職務」，昨在觀塘被捕，同樣被扣調查。



鄭松泰 區議員亦被捕



另外，已被取締的香港民族黨召集人陳浩天，涉七月十三日在上水「參與暴動」及「襲警」，前晚於機場準備出境時被扣留調查。陳浩天於本月一日，亦曾「涉嫌藏有攻擊性武器」及「無牌管有爆炸品」在火炭被捕。



警察公共關係科總警司謝振中強調，警方調查違法行為的進程，與拘捕行動時間無關，而公眾活動的進行亦不會影響調查及拘捕時間，強調「有足夠證據就會拘捕。」