  • 2019年8月31日 星期六
  • 29º
  • 84%
熱門： 黃之鋒周庭陳浩天民陣遊行集會

日報新聞 > 港聞

學生罷課聯盟安全為由取消明添馬公園集會

2019-08-31 列印
■聯盟發言人何同學解釋，近日有反修例活動組織者遇襲，亦有學生領袖被捕，，認為舉行集會，風險太大。
Previous Next

　　昨天警方大搜捕在反修例活動中涉犯法的人士後，「香港學生罷課聯盟」宣佈取消原定明天（周日）在添馬公園舉行的集會。但聯盟召集人仍號召學生在九月二日或三日起罷課，促請政府正面回應反修例人士提出的五大訴求。

　　聯盟發言人何同學解釋，近日有反修例活動組織者遇襲，亦有學生領袖被捕，衡量之後，認為舉行集會，風險太大。但何同學已為呼籲學生去參加由平台籌辦的九月二日愛丁堡廣場集會，因這次集會已獲警方發出不反對通知書。

　　何同學表示，聯盟籌備協助中學生罷課以來，已接觸二百三十所學校的學生關注組，當中約一百三十所學校的學生獲校方准許舉辦不同的罷課活動，不過未知參與人數。另外，由本周一至昨天，多間中學逾一千一百名學生、校友罷課，當中包括特首、律政司司長鄭若驊等高官的母校。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd