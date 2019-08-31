學生罷課聯盟安全為由取消明添馬公園集會

聯盟發言人何同學解釋，近日有反修例活動組織者遇襲，亦有學生領袖被捕，衡量之後，認為舉行集會，風險太大。但何同學已為呼籲學生去參加由平台籌辦的九月二日愛丁堡廣場集會，因這次集會已獲警方發出不反對通知書。
何同學表示，聯盟籌備協助中學生罷課以來，已接觸二百三十所學校的學生關注組，當中約一百三十所學校的學生獲校方准許舉辦不同的罷課活動，不過未知參與人數。另外，由本周一至昨天，多間中學逾一千一百名學生、校友罷課，當中包括特首、律政司司長鄭若驊等高官的母校。
警方反對民陣在今日舉行「八三一」集會遊行之後，昨日大搜捕在反修例活動中涉違法者，至少拘捕十人，包括香港眾志成員黃之鋒與周庭，指兩人六月二十一日包圍灣仔警察總部期間，涉煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪...
2019-08-31
深圳市羅湖區日前發生一宗公寓樓坍塌事故，據當局公佈初步調查，指該樓宇因基樁遭暗渠水侵蝕而導致樓宇傾斜。目前附近六十七棟樓房亦被納入預警範圍，而周四下午坍塌現場附近的裕暉大廈亦發生晃動，當局已疏散多名居民，檢測工作仍在進行中。 據深圳市羅湖區委宣傳部官方微博發佈，羅湖區南湖街道漁邨社區工作站反映，漁邨社區船步街五十二號裕暉大廈（主要用於倉庫和辦公使用）發生晃動（見圖）。 當局接報後立即疏散轉移樓內所有人員，並在樓宇周邊設置警戒線加強管控。目前，專家的檢測工作正在緊張進行中。
2019-08-31
日本前八佰伴集團總裁和田一夫於八月十九日去世，享年九十歲。相關人士於周四向日本傳媒透露，他是因身體衰竭而於靜岡縣伊豆之國市的家中去世。 和田一夫的母親和田加津，被認為是NHK經典日劇《阿信》的原型。據...
2019-08-31
位於薄扶林的貝沙灣，是區內大型豪宅屋苑，大部份單位都可享有臨海美景。是次帶大家參觀該屋苑頂層複式單位，面積1751方呎，屋主曾斥資400萬裝修，室內處處流露獨特品味，住客更可以在私家大平台及天台，盡覽...
2019-08-31
中美貿易戰釋出樂觀消息，市場憧憬九月有望重啟貿易磋商，推動恒指於八月最後一個交易日靠穩，早段高開308點創全日高位，報26011點，惟二萬六關口阻力甚大，指數升勢隨即收窄，更一度倒跌167點，見全日低...
2019-08-31
祖雲達斯主帥沙尼因肺炎缺席了首輪意甲，有傳他康復進度良好，今晚聯賽主場可望復出指揮球隊倒戈舊主拿玻里。這名六十歲教頭更得到翼鋒杜格拉斯哥斯達許諾，會鞠躬盡瘁為球隊全取三分，今仗直取主勝。 消息指早前患肺炎的沙尼康復進度理想，本周每日都親臨訓練場，在辦公室透過直播觀看球隊訓練情況，今晚更可望復出領軍。如果沙尼今晚順利復出，回歸意甲首仗即倒戈舊主拿玻里。 哥斯達為沙尼鞠躬盡瘁 祖記翼鋒杜格拉斯哥斯達承諾︰「沙尼為今場作出了很多部署，無論他能否在場邊監軍也好，我也會盡力達到他要求，贏下今場別具意義的賽事。」這位廿八歲鋒將上輪意甲錄得射門和關鍵傳送各兩次，還有五次成功過人，...
2019-08-31
身穿控制裝置遙控機械人，已不是電影情節，現實中也可以在腰間佩戴造型獨特的控制器，然後操控擂台上的格鬥機械人──GANKER EX，如影隨形般使出絕技，將對手擊倒，箇中樂趣非一般電子格鬥遊戲可比擬。 關...
2019-08-31
羅仲謙恨生仔恨到流口水，曾多次揚言有小朋友嘅家庭先夠完整。噚日40歲生日的楊怡收到老公愛的Order即作出配合，大半年來深居簡出，被老公收埋「養生」。據知，兩公婆不設防之餘仲參考生仔秘方，中西合璧全力...
2019-08-31
八月二十九日是畫家吳冠中先生的百歲誕辰紀念日，全國各地許多美術界組織都舉辦了紀念活動，香港的「一畫廊」也為此舉辦了一個別開生面的展覽，名為《吳冠中與香港》。 這是一個以吳先生以往多次來香港拍的照片為主題的展覽，照片中可見大畫家在香港畫畫、會客、辦展等情景，內容十分豐富。眾所周知吳先生愛香港，他把大批重要的作品都捐給了香港美術館。在這次相片展中，可以看到吳先生在香港留下的足跡，還有許多香港人所熟悉的人物也都跟他同場出現，當年中國留法畫家中的三劍客：林風眠、趙無極和吳冠中，原來也曾在香港相聚留影。 「一畫廊」主人方毓仁老兄是吳冠中作品在香港的重要推手，跟吳先生相識相交數十年，方...
2019-08-31
前香港騎師鄭雨滇在一六年被罰停牌八個月後，在翌年不獲發牌，之後轉戰英國並在郗國思馬房工作，至去年二月一日正式向英國賽馬會申請騎師牌照，其後獲英國馬會回覆，認為鄭雨滇不適合持有騎師牌照，不過牌照委員會經過長時間考慮後，覺得即使鄭雨滇過往在香港有不良紀錄，但他已盡全力去學習英國賽馬及賽制，同時亦善用來之不易的機會，亦得到練馬師的尊重，而且郗國思亦對其嚴加監管，因此，在這個特殊情況之下，小組在上月初決定，只要鄭雨滇答應並符合多項附帶條件，便會對他簽發騎師牌照。 鄭雨滇需要先經過體能測驗，以及參加由英國賽馬會指定的有關賽事條例和賽事安全等的課程，並在有關的考試取得及格，並要提供自己...
2019-08-31