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亂港份子被捕 人民網：自作孽不可活

2019-08-31 列印
亂港份子被捕 人民網：自作孽不可活
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　　反修例風波持續，內地官媒紛紛對港局勢發表評論。人民網形容香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，以及被取締的香港民族黨召集人陳浩天三人被捕，是「亂港份子自作孽不可活」（見圖）。另外，《環球時報》發表社評，認為探討動用《緊急法》，是香港社會朝着依法止暴制亂，邁出的正確一步。

《環時》：《緊急法》是邁正確一步

　　《環球時報》的社評又指出，香港尚有打擊暴亂可以使用的更多法律資源，把它們啟動、調動起來，不僅可能起到效果，而且有利於保持香港現有法律體系的一貫邏輯，讓止暴制亂堅定走在法治的軌道上。如果說特區政府真是出現了引用《緊急法》的考慮，一定是逼不得已。

　　此外，《人民日報》昨發表以「打『香港牌』必然失敗」為題的署名文章，指美國一些政客發表涉及香港的言論，甚至公然將香港問題，與中美經貿磋商掛鈎。又指美國若想通過打「香港牌」撈取好處，純屬癡心妄想，結果必是竹籃打水，一場空。



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