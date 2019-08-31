﻿謝鋒籲外國﻿﻿撐港府止暴制亂﻿

外交部駐港特派員謝鋒昨日在珠海舉行吹風會，向外國駐港領團、商會及傳媒代表講解香港形勢。他呼籲國際社會支持特區政府止暴制亂、恢復秩序，又指近期香港一些極端激進份子以反修例為幌子，肆無忌憚實施暴力犯罪，已經嚴重威脅到每個生活在香港的無辜居民，香港經濟也倍受打擊。而令人憤慨的是，國際上有人故意混淆和平遊行與暴力犯罪，顛倒黑白美化暴力犯罪，嚴重助長了暴徒們的囂張氣燄。



強調搞亂香港沒贏家



他呼籲國際上正義力量團結起來，捍衛不干涉內政原則，又說如果「一國」原則受衝擊，「兩制」則無從談起。香港再亂下去，受苦的是香港民眾，受害的是被利用的青年人；受損的是包括各國企業在內的持份者，希望國際社會站出來，共同發出反對暴力的正義聲音。



他強調，搞亂香港、搞垮香港經濟，沒有贏家。中央政府堅定支持行政長官林鄭月娥領導的特區政府依法施政，堅定支持香港警隊和司法機構果斷執法。



