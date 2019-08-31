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﻿路透社指﻿﻿中央拒林鄭回應訴求﻿ 外交部﻿：﻿﻿支持尊重特區決定﻿

2019-08-31 列印
■譚惠珠表示，中央一直支持林鄭月娥和管治團隊。資料圖片
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　　路透社引述消息指，特首林鄭月娥曾向中央政府提交報告，審視民間提出的「五大訴求」，她認為撤回修例及成立獨立調查委員會最可行，能安撫較溫和的示威者。不過，中央拒絕退讓，要求林鄭月娥不要撤回法案，以及不可成立獨立調查委員會調查警方，並希望港府採取更多主動行動來解決困局。外交部發言人耿爽昨日回應有關消息時表示，「在六月十五日，香港特區政府宣佈暫緩修例工作的決定後，中國中央政府表示支持、尊重和理解。對此，沒有新的補充。」

　　路透社引述三名消息人士稱，林鄭月娥在暫緩修例的翌日，即六月十六日，至八月七日港澳辦與中聯辦於深圳舉行香港局勢座談會期間，向中央港澳工作協調小組提交報告，分析「五大訴求」，國家主席習近平亦知情。

　　《基本法》委員會副主任譚惠珠接受路透社訪問時表示，中央一直支持行政長官林鄭月娥和管治團隊，看不到中央會撤換特首。此外，香港要宣佈緊急狀態或要求駐軍協助，還有很遠距離，但仍有可能發展到這個階段。

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