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政府宣傳片籲「珍惜香港這個家」

2019-08-31 列印
政府宣傳片籲「珍惜香港這個家」
政府宣傳片籲「珍惜香港這個家」
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　　特首林鄭月娥昨在facebook上載一條政府製作的宣傳片，主題為「珍惜香港這個家」。該短片長約一分鐘，剪輯了巴士車長、茶餐廳員工、清潔工人、小販、運輸工人、辦公室白領等工作的片段，旁白說「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立」，並以「珍惜香港這個家」作結。

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