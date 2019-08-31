事主母親楊女士說，上月四日到收押所探望時，懲教人員指其兒子因身體不適，未能見面。她隔一天再去，看見兒子摸着心口，步履蹣跚，狀甚痛苦，追問下發現兒子在上月四日，因喉嚨痛向懲教人員要求去看醫生時，因講粗口而遭人拳打腳踢，被噴胡椒噴霧，後來，他至少兩條肋骨骨折。社區組織協會幹事蔡耀昌說，去年收到五宗還柙人士被懲教人員毆打的個案，但基於監獄環境封閉及缺乏有效監管制度，質疑懲教人員可肆意向覊柙人士濫用暴力，希望申訴專員介入調查。
覊柙人士投訴被懲教員毆致骨折
事主母親楊女士說，上月四日到收押所探望時，懲教人員指其兒子因身體不適，未能見面。她隔一天再去，看見兒子摸着心口，步履蹣跚，狀甚痛苦，追問下發現兒子在上月四日，因喉嚨痛向懲教人員要求去看醫生時，因講粗口而遭人拳打腳踢，被噴胡椒噴霧，後來，他至少兩條肋骨骨折。社區組織協會幹事蔡耀昌說，去年收到五宗還柙人士被懲教人員毆打的個案，但基於監獄環境封閉及缺乏有效監管制度，質疑懲教人員可肆意向覊柙人士濫用暴力，希望申訴專員介入調查。
八三一前夕 拉十人涉違法行為 警大搜捕拘黃之鋒周庭
警方反對民陣在今日舉行「八三一」集會遊行之後，昨日大搜捕在反修例活動中涉違法者，至少拘捕十人，包括香港眾志成員黃之鋒與周庭，指兩人六月二十一日包圍灣仔警察總部期間，涉煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪...
2019-08-31
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深圳塌樓鄰近大廈發生晃動
深圳市羅湖區日前發生一宗公寓樓坍塌事故，據當局公佈初步調查，指該樓宇因基樁遭暗渠水侵蝕而導致樓宇傾斜。目前附近六十七棟樓房亦被納入預警範圍，而周四下午坍塌現場附近的裕暉大廈亦發生晃動，當局已疏散多名居民，檢測工作仍在進行中。 據深圳市羅湖區委宣傳部官方微博發佈，羅湖區南湖街道漁邨社區工作站反映，漁邨社區船步街五十二號裕暉大廈（主要用於倉庫和辦公使用）發生晃動（見圖）。 當局接報後立即疏散轉移樓內所有人員，並在樓宇周邊設置警戒線加強管控。目前，專家的檢測工作正在緊張進行中。
2019-08-31
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八佰伴總裁和田一夫逝世
日本前八佰伴集團總裁和田一夫於八月十九日去世，享年九十歲。相關人士於周四向日本傳媒透露，他是因身體衰竭而於靜岡縣伊豆之國市的家中去世。 和田一夫的母親和田加津，被認為是NHK經典日劇《阿信》的原型。據...
2019-08-31
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貝沙灣飽覽山海美景
位於薄扶林的貝沙灣，是區內大型豪宅屋苑，大部份單位都可享有臨海美景。是次帶大家參觀該屋苑頂層複式單位，面積1751方呎，屋主曾斥資400萬裝修，室內處處流露獨特品味，住客更可以在私家大平台及天台，盡覽...
2019-08-31
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港股八月插2053點 跑輸全球股市
中美貿易戰釋出樂觀消息，市場憧憬九月有望重啟貿易磋商，推動恒指於八月最後一個交易日靠穩，早段高開308點創全日高位，報26011點，惟二萬六關口阻力甚大，指數升勢隨即收窄，更一度倒跌167點，見全日低...
2019-08-31
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倒戈贏「玻」
祖雲達斯主帥沙尼因肺炎缺席了首輪意甲，有傳他康復進度良好，今晚聯賽主場可望復出指揮球隊倒戈舊主拿玻里。這名六十歲教頭更得到翼鋒杜格拉斯哥斯達許諾，會鞠躬盡瘁為球隊全取三分，今仗直取主勝。 消息指早前患肺炎的沙尼康復進度理想，本周每日都親臨訓練場，在辦公室透過直播觀看球隊訓練情況，今晚更可望復出領軍。如果沙尼今晚順利復出，回歸意甲首仗即倒戈舊主拿玻里。 哥斯達為沙尼鞠躬盡瘁 祖記翼鋒杜格拉斯哥斯達承諾︰「沙尼為今場作出了很多部署，無論他能否在場邊監軍也好，我也會盡力達到他要求，贏下今場別具意義的賽事。」這位廿八歲鋒將上輪意甲錄得射門和關鍵傳送各兩次，還有五次成功過人，...
2019-08-31
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GANKER EX 格鬥機械人
身穿控制裝置遙控機械人，已不是電影情節，現實中也可以在腰間佩戴造型獨特的控制器，然後操控擂台上的格鬥機械人──GANKER EX，如影隨形般使出絕技，將對手擊倒，箇中樂趣非一般電子格鬥遊戲可比擬。 關...
2019-08-31
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承認楊怡睇「生仔聖手」 羅仲謙自誇好勁 唔使人工受孕
羅仲謙恨生仔恨到流口水，曾多次揚言有小朋友嘅家庭先夠完整。噚日40歲生日的楊怡收到老公愛的Order即作出配合，大半年來深居簡出，被老公收埋「養生」。據知，兩公婆不設防之餘仲參考生仔秘方，中西合璧全力...
2019-08-31
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好好過日子——吳冠中與香港
八月二十九日是畫家吳冠中先生的百歲誕辰紀念日，全國各地許多美術界組織都舉辦了紀念活動，香港的「一畫廊」也為此舉辦了一個別開生面的展覽，名為《吳冠中與香港》。 這是一個以吳先生以往多次來香港拍的照片為主題的展覽，照片中可見大畫家在香港畫畫、會客、辦展等情景，內容十分豐富。眾所周知吳先生愛香港，他把大批重要的作品都捐給了香港美術館。在這次相片展中，可以看到吳先生在香港留下的足跡，還有許多香港人所熟悉的人物也都跟他同場出現，當年中國留法畫家中的三劍客：林風眠、趙無極和吳冠中，原來也曾在香港相聚留影。 「一畫廊」主人方毓仁老兄是吳冠中作品在香港的重要推手，跟吳先生相識相交數十年，方...
2019-08-31
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馬場浮世繪——鄭雨滇有望英國復出
前香港騎師鄭雨滇在一六年被罰停牌八個月後，在翌年不獲發牌，之後轉戰英國並在郗國思馬房工作，至去年二月一日正式向英國賽馬會申請騎師牌照，其後獲英國馬會回覆，認為鄭雨滇不適合持有騎師牌照，不過牌照委員會經過長時間考慮後，覺得即使鄭雨滇過往在香港有不良紀錄，但他已盡全力去學習英國賽馬及賽制，同時亦善用來之不易的機會，亦得到練馬師的尊重，而且郗國思亦對其嚴加監管，因此，在這個特殊情況之下，小組在上月初決定，只要鄭雨滇答應並符合多項附帶條件，便會對他簽發騎師牌照。 鄭雨滇需要先經過體能測驗，以及參加由英國賽馬會指定的有關賽事條例和賽事安全等的課程，並在有關的考試取得及格，並要提供自己...
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