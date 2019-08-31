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覊柙人士投訴被懲教員毆致骨折

2019-08-31 列印
　　懲教人員被指涉嫌濫用私刑。香港社區組織協會接獲一名被囚於荔枝角收押所的覊柙人士投訴，稱遭三名懲教人員毆打，導致兩條肋骨骨折。事主母親四日後探望期間，得悉事件後向懲教署投訴，兒子才獲送院治理。

　　事主母親楊女士說，上月四日到收押所探望時，懲教人員指其兒子因身體不適，未能見面。她隔一天再去，看見兒子摸着心口，步履蹣跚，狀甚痛苦，追問下發現兒子在上月四日，因喉嚨痛向懲教人員要求去看醫生時，因講粗口而遭人拳打腳踢，被噴胡椒噴霧，後來，他至少兩條肋骨骨折。社區組織協會幹事蔡耀昌說，去年收到五宗還柙人士被懲教人員毆打的個案，但基於監獄環境封閉及缺乏有效監管制度，質疑懲教人員可肆意向覊柙人士濫用暴力，希望申訴專員介入調查。



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