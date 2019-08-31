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警否認大搜捕與8‧31有關

2019-08-31 列印
　　警方昨日在每日例行記者會上表示，由六月反修例至昨日止，警方拘捕九百多名涉嫌與其間進行衝突警方及破壞公物刑毀人士，其中過去兩天拘捕多名包括有立法會議員及區議員，警方否認「大搜捕」行動與被網民喻為今日為「終極一戰」的遊行集會有關。

　　警察公共關係科總警司謝振中表示，前晚至昨日凌晨，警方分別在沙田及深水埗警署外，拘捕了二十名男女，涉嫌刑毀、藏有雷射槍及攻擊性武器等，同時亦拘捕香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭等。

　　謝振中表示，自六月反修例引發的連串衝突及暴力示威者激進違法行為至昨日止，警方共拘捕涉嫌與案有關人士九百多人。但否認近日的「大搜捕」，只是警方對有關案件的調查進度，以及當案件蒐證並徵詢律政司意見作出拘捕及檢控，與今日的集會遊行前夕無關。

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