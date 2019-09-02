﻿示威者毀閘機砸控制室 東涌站大破壞癱港鐵三線

反修例示威蔓延至多個港鐵站。有網民昨天發起堵塞機場交通行動，有示威者闖入東涌站破壞，砸爛玻璃、入閘機、售票機及監察鏡頭等，並強闖控制室搗亂。受事故影響，機場快線、東涌線及迪士尼線暫停服務。



示威者昨午五時半後在東涌站聚集，有人以鐵枝及錘到處破壞，打碎車站控制室玻璃，有人強闖辦公室搗亂。也有示威者毀壞售票機及入閘機，以噴漆在牆上塗鴉。有人打開消防喉放水，令站內水浸。在場一名男子疑因拍攝遭多名示威者包圍，要求刪除照片。防暴警察傍晚六時半後趕到東涌站，進入車廂搜捕，大部份示威者已逃去，警員截查在場乘客。



較早前，數十名穿黑衣及戴口罩人士到青衣站，破壞閉路電視鏡頭、售票機及入閘機，以噴漆塗污機件，有人撐起雨傘阻擋傳媒拍攝，港鐵職員並無阻止。港鐵傍晚封閉車站，大批防暴警察在青衣站築起防線，禁止市民經青衣城商場入站，有市民在鐵閘外指罵站內警員及港鐵職員，青衣城的店舖落閘。



受示威活動影響，機場快線、東涌線及迪士尼線一度暫停服務，機場一帶交通全面癱瘓。旅客岑小姐表示：「示威者有他們的權利及訴求，如果阻塞全部交通，妨礙其他人，就不是很必要。對香港國際機場的聲譽都很大影響。」



另外，上周六港島線、荃灣線及觀塘線多個車站被破壞。灣仔站二號月台一道月台幕門疑被一群戴著口罩的人士撞毀，有鐵欄及雪糕筒由月台被拋入路軌範圍內。有示威者破壞旺角站設施，車站控制室的玻璃窗損毀。亦有一批戴口罩及手套的市民衝入港鐵坑口站，毀壞多部入閘機。港鐵表示，經過清理及修復後，九龍灣站已重開，太子站及旺角站昨晚仍然關閉。