示威者再闖機場堵路 多航班延誤遊客被困

有網民昨午發起堵塞來往機場的交通，有示威者包圍客運大樓並試圖闖入，但不成功，亦有示威者由東涌步行往機場，一度阻塞機場巴士總站，警員到場驅散，示威者撤退，走回東涌期間，有人在馬路設路障並燒雜物，亦有人拆下東涌游泳池國旗燒毀。受示威影響，大批旅客一度無法離開機場。直至晚上，多班航班被逼延誤。



機場管理局昨日因應情況，在機場一號客運大樓離境層的出入口外設置大型水馬及鐵欄，並加派人手檢查，所有進入機場人士都要出示旅遊證件及登機證，多名警員在機場內巡邏。



機場快線癱瘓



下午一時三十分鐘，大批示威者在機場巴士總站附近聚集，高叫口號，有人試圖爬上水馬進入客運大樓。約二時三十分，示威者用大量水馬和雜物堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，北大嶼山公路及青嶼幹線往機場方向交通幾乎癱瘓，龍尾近馬灣。此外，約四時四十分，有人向機場站的路軌投擲水馬、鐵枝等雜物，最終機場快線癱瘓。



防暴警察下午三時半向機場巴士總站推進，示威者散開，部份人向富豪機場酒店方向後退，退到的士站對外馬路，有人拉水馬、鐵馬和垃圾車，在防暴警察防線前築路障，並拉出消防喉在地面射水。不少示威者步行往東涌方向。



拆下國旗燒毀



約五時，一批示威者到達東涌游泳池，將泳池外懸掛的國旗拆下，放在馬路邊任人踐踏，之後點火燒國旗。約六時，有示威者堵塞赤鱲角南路東涌迴旋處，設置路障並縱火。同時，在東薈城對出的達東路，有示威者燃點水馬、鐵馬、樹枝及機場行李手推車，堵塞往機場方向的行車。消防在十多分鐘後到場將火救熄。



入夜後，部份示威者步行至梅窩乘船往中環，至晚上八時約三十五分，大批防暴警員到中環六號碼頭戒備，未幾一艘渡輪抵碼頭，乘客陸續落船時，警員截查部份可疑人士，並搜查他們的背囊及隨身物品，部份人搜身後獲放行，亦有人被警員拍下容貌。