學界號召罷課 添馬三罷集會獲批

反修例風波持續，今日開學日，大專及中學界發起今日起罷課，同時有網民和職工盟分別申請今日及明日在尖沙嘴梳士巴利花園及金鐘添馬公園舉行三罷集會。上訴委員會維持警方反對尖沙嘴集會的決定；至於添馬公園集會則獲警方發不反對通知書。此外，上訴委員會亦反對市民發起今日在荃灣中央公園舉行三罷集會。



公眾集會及遊行上訴委員會審視各上訴申請後，昨天一致認為尖沙嘴集會對公眾秩序構成危險，故此維持警方決定，反對集會舉行。警方早前反對的理由是，梳士巴利花園位置不適合大型公眾活動，過往亦無用作集會場地；此外，警方亦指荃灣曾兩度發生不同政見市民互相襲擊，也有福建人士強烈反對市民在荃灣集會。



但職工盟批評警方誤導，指七月七日有遊行以梳士巴利花園作起點，起步前那裏可容納大批人士。職工盟取消梳士巴利花園集會，只維持在添馬公園集會，呼籲市民「塞爆」添馬公園，向政府表達不滿警方在港鐵太子站襲擊列車上的乘客。



