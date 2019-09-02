﻿批評應對事件沒有盡責 何柱國：毋須用《緊急法》 促政府機關勿縮頭縮腦

暴力示威愈來愈嚴重，有傳政府考慮引用《緊急法》控制局勢。星島新聞集團主席何柱國認為現時毋須實施《緊急法》，最重要是政府機關及相關機構同心合力為香港好，不「縮頭縮腦」。他批評有關機構沒有盡責，又「怕事、唔做嘢」。被問及特首林鄭月娥是否需要辭職，何柱國指就算她辭職，也不能平息事件，因有人要「奪權」，誰做特首都是一樣。他重申是次反修例風波是政治問題，不是修例本身問題。



何柱國接受無線《講清講楚》訪問時表示，最重要是有關機構與政府部門「唔好發夢」，林鄭更要統率官員，勿讓他們變「廢柴」。他以機管局可以申請禁制令為例，指私隱專員公署可以做很多工作，「點可以俾人哋在網絡上面，控制所有人嘅私隱擺喺個網度呢，點可以俾facebook及google任寫！」



指特首要有危機感



反修例風波的矛頭一直指向林鄭，其領導能力也受到質疑，惟何柱國形容林鄭工作勤力，表現好，至今仍然支持她，希望她能夠平息事件。何柱國表示，他早於今年三月已向她說，修訂《逃犯條例》後果嚴重，會變成中美磨心，影響美國對香港的協議，「我有提過佢，佢無聽我講，最尾佢有聽，咪收返囉。」



他表示，要打殘政府的事件，早晚都會發生，最重要是事件發生時，特首有沒有危機感。有危機感的，可以先避開，但「佢（林鄭月娥）唔係無，見到咪縮返，係縮得遲啲啫」。



至於示威者一直提出的五個訴求，他認為政府已作出很多改進。他形容要求撤回修例，好比「雞同鴨講」，現已沒有了修例。何柱國亦不同意無「大台」的講法，他相信「大台」一直存在，只是「有啲人矇矇查查」。他提醒年輕示威者勿被人利用，並舉例因主張「港獨」而被取締的香港民族黨，召集人陳浩天被捕時，警方就搜獲武器及現金。