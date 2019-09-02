太子車廂浴血 警圍捕63人

港鐵太子站上周六晚發生警民衝突。當晚示威者破壞旺角港鐵站後，換衣喬裝市民搭列車離開，有人在太子站車廂內與乘客衝突，警員趕到圍捕，揮棍並噴胡椒噴霧，並一度舉起防暴槍，其間多人被打至頭破血流。警方共拘捕六十三人，並在一名十三歲男子身上檢獲兩個汽油彈。



上周六晚約十時四十五分，一批穿黑衣頭戴罩示威者，在太子站欲搭列車離開，但數名年長男士阻止他們登車，雙方先口角繼而衝突。其間示威者向年長男士投擲雨傘、水樽等硬物，數名年長男士揮舞雨傘，其中一名穿藍衣長者拿錘仔還擊。其後，有人噴射滅火筒煙霧。



警指示威者喬裝市民



約十時五十分，港鐵站發廣播，指發生嚴重事故，要求乘客下車。約十一時，大批防暴警和速龍小隊衝至月台，先制服數名示威者，再進入列車，向車上人們揮舞警棍，使用胡椒噴劑，更有警察向車廂舉起防暴槍。其間，有警察向數名穿白衣戴口罩者噴射胡椒噴劑，他們捲縮在車上，其中一白衣男子護着一個女子舉手跪地求饒，兩人痛哭。車廂內有其他示威者架起雨傘，抵擋警方圍捕。行動持續了幾分鐘，多人被制服在地，有人頭破血流。



警察公共關係科高級警司余鎧均表示，不同意有說法指警察入車廂打人，指警員憑專業經驗辨別示威者，以適當武力制服。她指，示威者曾以長硬物攻擊警方，又即時更衣「喬裝市民」，提高了警員執法難度。



13歲少年身藏汽油彈



西九龍總區署理高級警司徐淑儀指，當晚接到港鐵報案，有示威者在旺角站破壞，並有兩批市民在太子站激烈衝突，派員到場執法，共拘捕六十三人，包括五十四男九女，由十三至三十六歲，檢獲汽油彈、防毒面具、雷射槍、鋼珠、盔甲等物件，被捕人士涉嫌刑事毀壞、管有爆炸品、藏有攻擊性武器及非法集結，其中在十三歲被捕人身上檢獲兩個汽油彈和火機，又在太子站月台檢獲汽油彈。



