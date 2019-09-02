  • 2019年9月2日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 機場太子站港鐵逃犯條例3號風球

日報新聞 > 港聞

美眾院促港府回應訴求 歐盟冀港尊重集會自由

2019-09-02 列印
　　反修訂《逃犯條例》風波，持續惹起全球關注。美國眾議院外交委員會發表聲明，要求香港特區政府回應訴求，及並停止對示威者過度使用武力。另外，英國保守黨國會議員希利，擬親身觀察香港的抗爭運動，並提倡改善英國國民（海外）護照（BNO）政策，包括容許港人持BNO在英國工作。

　　此外，歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼在歐盟非正式外長會後表示，香港發生的情況，令人極感擔憂，她希望香港政府尊重集會自由等言論。

　　不過，中國駐歐盟使團反駁，歐盟代表言論不但無助於緩和當前局勢，更會是火上澆油，又指香港事務是中國內政，不容外部勢力干預。

　　中國駐歐盟使團又指，歐方不顧中方強烈反對，三番五次發表不負責任的言論，對香港事務和中國內政橫加干涉，違反國際關係基本準則，破壞中歐關係健康穩定發展的良好氛圍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd