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「陀槍」男擲燃燒彈 警方澄清非警員

2019-09-02 列印
「陀槍」男擲燃燒彈 警方澄清非警員
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　　網上流傳一張八月三十一日警民衝突期間拍攝的相片，拍攝地點為事發當日下午金鐘近灣仔一條天橋上，相中一名投擲燃燒彈的示威者間腰懷有疑似槍械。

　　網民看到有關相片後，紛紛留言，該槍被指與警方採用的GLOCK 17/19同款，有網民則認為槍款無從稽考；另有人指該槍外觀與GLOCK 18相似，並非警方採用，可能只是氣槍。亦有網民懷疑該槍為真槍，他們聯想該男子及擲燃燒彈為警方「自編自導自演」。

　　警方反駁有關指控，確認相片中投擲燃燒彈的男子並不是警務人員，又指相中的槍械，也不是警方使用的槍械。

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