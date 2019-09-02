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熱帶氣旋逼近掛三號波

2019-09-02 列印
熱帶氣旋逼近掛三號波
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　　天文台昨午發出三號強風信號，天文台指，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則改發八號颱風信號的機會不大。在昨午六時，位於南海北部的熱帶低氣壓結在香港以南約三百三十公里，時速約二十五公里，預料在今日移向海南島一帶。受該熱帶氣旋及大陸反氣旋的共同影響，本周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大及有大驟雨，海有湧浪。

　　天文台預測，今日天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，海有大浪及湧浪，氣溫介乎攝氏二十六至二十九度；周二天氣大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，氣溫介乎攝氏二十六至二十九度；到周三，天氣密雲，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，氣溫攝氏介乎二十五至二十八度。

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