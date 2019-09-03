﻿8.31擲百汽油彈 警斥暴力如瘟疫蔓延

示威者出動致命武器，手法愈來愈暴戾。警方指出，八‧三一當天，示威者向政府建築物及全港多區狂擲至少一百枚汽油彈縱火，燃燒更持久，殺傷力更大，形容示威者的暴力行為如瘟疫般蔓延，並且失去理性，嚴重破壞社會秩序。警方又披露，自六月以來，反修例示威中一共拘捕一千一百一十七人。



昨天警方記者會上，警務處助理處長（行動）麥展豪表示，近日示威者暴力升級，斥責一些暴力示威者的行為是「騎劫」公義，形容他們對社會造成浩劫。他擔心該批示威者的暴力行為如瘟疫般蔓延，以及禍害青少年。他表示，過去的周末一天內，暴力示威者在全港各區與防暴警員衝突，他們投擲了至少一百枚汽油彈，其中單在政府總部、警察總部、銅鑼灣及灣仔便被擲七十枚汽油彈。



六月至今1117人被捕



警方稱，八‧三一的衝突中，警方共發射了二百四十一枚催淚彈、九十二枚橡膠子彈、十枚海綿彈及一枚布袋彈，以驅散示威者。當天警方在太子站拘捕一名十三歲男童，在其身上檢獲汽油彈，亦在車廂內檢獲一批疑示威者棄下的汽油彈及丫叉等證物。警方重申，縱火屬重罪行，一經罪成，最高可判終身監禁。



警察公共關係科總警司謝振中表示，上周六一天內拘捕一百五十九人，他們年齡介乎十三至五十八歲。由六月反修例示威至昨日，警方一共拘捕一千一百一十七人，他們干犯不同罪行 。



銅鑼灣鳴槍警生命受威脅



對於上周六兩名喬裝示威者的警員鳴槍，警方昨天重組事發過程，指兩名喬裝示威者的警員在銅鑼灣遭示威者懷疑身份，兩人即表露警員身份，示威者卻未有逃走，反而進行襲擊並企圖搶槍；一名警員拔出佩槍向天鳴槍一響。大批示威者其後再追向兩名警員，並向兩人投擲一枚汽油彈，幸而沒有爆炸；由於警員生命受威脅，於是再向天開一槍示警，其後再與趕至增援的警員合力拘捕八人。



警接報太子站打架始搜捕



另外，警方否認警員在太子站列車內拘捕示威者無差別毆打乘客。當時，警員接獲報告，有市民在列車上爭執及打架，到場後獲多名市民提供資料及在合理懷疑下，進入涉案列車進行拘捕，卻遇到示威者以傘陣對抗，警員使用胡椒噴劑。事件中，有七名傷者，當中是否有無辜乘客，警方表示案件仍在調查中。



