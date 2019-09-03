﻿多間中學響應罷課 ﻿﻿林鄭師妹校外下跪﻿

新學年昨天開學，多所中學學生響應罷課行動，促請政府回應「五大訴求」，當中不乏傳統名校及政府高官的母校。特首林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院，有學生罷課，她們質問師姐：「特首，你願意聆聽師妹的聲音嗎？」



昨晨七時許，嘉諾撒聖方濟各書院校門外，有七名學生下跪呼籲同學罷課。她們戴上頭盔、「豬嘴口罩」等裝備，舉起「特首，你願意聆聽師妹的聲音嗎？」、「你願意罷課表達訴求嗎？」等標語。同時，亦有學生在門外默站聲援，並派發反修例單張。



促聆聽市民聲音



律政司司長鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院亦有學生罷課，有學生在校外派發黑色口罩及染紅紙巾。該校反修例關注組於社交平台表示，校方拒絕讓帶物資的學生進入校園，兼沒收部份物資，更有老師警告，若學生於校園後不脫掉黑色口罩，將被記大過。其後有舊生與老師交涉後澄清，指不會有學生因罷課或戴黑色口罩而受到處罰。



在多位前、現任高官議員的母校皇仁書院，有逾二百名學生及舊生戴上裝備，於校門外列隊，高呼「五大訴求、缺一不可」，以及高唱校歌。在喇沙書院外，有數十名學生及舊生宣傳罷課，亦有約四十名學生在校內平台花園默站。九時許，有防暴警察到校外搜查舊生的隨身物品、了解其聚集目的和之後去向，並抄下身份證。



筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學及慈幼英文學校（中學部）的學生及舊生，於柴灣道自發築起人鏈表訴求。有學生表示，有責任為社會問題發聲，「因為將來是屬於我們的。」昨午，約四千名中學生冒雨出席由「中學生罷課籌備平台」發起的愛丁堡廣場罷課集會，平台發言人估計明天至少有九千名中學生罷課。



