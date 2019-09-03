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大專學界罷課 普通話生衝上台撕橫額

2019-09-03 列印
■昨午在中大百萬大道舉行罷課集會，有三萬人參加，
■昨午在中大百萬大道舉行罷課集會，有三萬人參加，
■昨午在中大百萬大道舉行罷課集會，有三萬人參加，
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　　大專學界昨午於中大百萬大道舉行罷課集會，促請政府回應「五大訴求」。大部份的參與學生身穿黑衣、戴上口罩，高喊「五大訴求，缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號。

  前學生會會長張秀賢、政治與行政學系教授周保松等人輪流上台發言。其間，一名操普通話、身穿紅衣的男學生突然衝上台，撕毀現場橫額，又指罵現場學生，並試圖破壞台上音響。他隨後被人阻止及帶下台。中大學生會會長蘇浚鋒估計，有三萬人參與集會，又指大專學生們將於本周五「社區行動日」，透過街站宣傳香港近況，解說罷課背後理念。

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