前學生會會長張秀賢、政治與行政學系教授周保松等人輪流上台發言。其間，一名操普通話、身穿紅衣的男學生突然衝上台，撕毀現場橫額，又指罵現場學生，並試圖破壞台上音響。他隨後被人阻止及帶下台。中大學生會會長蘇浚鋒估計，有三萬人參與集會，又指大專學生們將於本周五「社區行動日」，透過街站宣傳香港近況，解說罷課背後理念。
大專學界罷課 普通話生衝上台撕橫額
前學生會會長張秀賢、政治與行政學系教授周保松等人輪流上台發言。其間，一名操普通話、身穿紅衣的男學生突然衝上台，撕毀現場橫額，又指罵現場學生，並試圖破壞台上音響。他隨後被人阻止及帶下台。中大學生會會長蘇浚鋒估計，有三萬人參與集會，又指大專學生們將於本周五「社區行動日」，透過街站宣傳香港近況，解說罷課背後理念。
8.31擲百汽油彈 警斥暴力如瘟疫蔓延
示威者出動致命武器，手法愈來愈暴戾。警方指出，八‧三一當天，示威者向政府建築物及全港多區狂擲至少一百枚汽油彈縱火，燃燒更持久，殺傷力更大，形容示威者的暴力行為如瘟疫般蔓延，並且失去理性，嚴重破壞社會秩...
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特朗普：中美貿談如期本月舉行 強調不允許再被華剝削
中美貿易戰因互加關稅而升溫。美國向包括中國產服裝、農畜產品等加徵一成半關稅，中方也首次對美國原油徵稅。美國總統特朗普表示，中美的貿易談判計劃沒有改變，仍會在本月舉行，但強調不允許美國再被中國剝削。而較...
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多里安登陸巴哈馬 南卡州疏散83萬人
五級颶風「多里安」周日兩次登陸巴哈馬北部的阿巴科群島，造成學校、教堂及部份避難所等數百用戶電力中斷。「多里安」之後逼近美國佛羅里達州東岸，之後北上，威脅南北卡羅來納州。周一南卡州已下令沿岸八個縣八十三...
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睇樓成交俱減 元朗洋房議價空間僅3%至5%
元朗洋房屋苑近月交投淡靜，然而業主在叫價上有顯著的下調空間，都能吸引買家入市意慾，如錦綉花園有業主因離港移民，將放盤約3個月的洋房減價放售，最後以1062萬沽出，較5月同類型洋房的新高價低逾一成。 ...
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外匯儲備大減 披索急速貶值 阿根廷實施資金管制
阿根廷再現貨幣危機，當地政府宣佈實施外匯管制，防止資金外流，以免外匯儲備急降及當地貨幣披索貶值，將國家推向違約邊緣。在新管制下，出口商須於五日內將外匯調回國內，個人每月最多只能購入一萬美元（約7.8萬...
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救熱刺皇馬一命 雞肋大復活
熱刺中場基斯甸艾歷臣今夏醞釀離隊但未能成事；皇家馬德里翼鋒加里夫巴利則無視「逐客令」強行留隊，兩人於隊中淪為雞肋，豈料卻突然齊於周日聯賽變身重臣。前者今季首次正選即攻入一球，助球隊英超作客2:2賽和阿仙奴；巴利就梅開二度率銀河艦隊造訪維拉利爾逼和2:2。 艾歷臣今夏曾開腔表示希望離開熱刺尋求新挑戰，但轉投皇馬等豪門的報導只聞樓梯響。由於他跟熱刺的合約於明夏到期，而歐洲主流聯賽轉會窗周一才關閉，故領隊普捷天奴直指其情況為球隊帶來傷害，開季後沒有重用他，過去三場英超只嘗一次正選。 主帥齊賣口乖 然而，此子繼首輪聯賽後備入替領軍主場3:1反勝阿士東維拉後，今仗再次成為主角...
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海洋魅力 宮古藍
夏日炎炎，很多人會選擇到沖繩享受陽光海灘，沖繩本島以外，大可考慮同屬於琉球列島島嶼群的宮古群島，乘着HK Express剛開辦香港至宮古下地島航線，大家可體驗著名宮古藍！ 岩間池水 綻放耀目光芒 說起...
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被爆醜聞眾叛親離 張致恆簽紙結婚 承諾努力照顧妻兒
張致恆（Steven）自從被爆一腳踏幾船後眾叛親離，幸得為他誕下兒子的雯雯在身邊支持，昨日Steven和雯雯正式簽紙結為夫婦，除了好友張彥博到賀，一眾好友關智斌、Twins甚至胞姊和媽媽均沒出席；St...
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社論——無視法庭 香港必沉淪
反修例示威持續近三個月，激進示威者的暴力升級不停，周日有示威者狂擲汽油彈，數量愈來愈多，十分恐怖。近日他們連法庭頒佈的禁制令也視如無物，長此下去，香港前景堪憂。 即使機管局已向法庭申請禁制令，禁止機場一帶示威，但激進示威者不理，肆意妄為，周日包圍機場並一度試圖闖入，又堵塞通往機場的道路。顯而易見，他們無視法庭的禁制令，這股有法不依的歪風不及時遏止，香港賴以成功的法治精神，將會蕩然無存。 大律師公會發出聲明，嚴厲譴責過去周末群眾集體違抗法庭禁制令，堵塞及阻礙機場及港鐵正常運作、肆意破壞機場及港鐵財物。公會強調法治之下，所有人都必須服從法庭發出的命令，否則會構成藐視法庭。群眾故...
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馬場浮世繪——韓國大賽周四排位
韓國賽馬會前日公布了本周日兩場大賽的最新出賽馬匹名單：途程為沙地千八米的韓國盃，暫時有十一駒參與競逐，韓國本地參戰馬佔了七匹，當中實力最強的是曾在杜拜賽事勝出的「渡江」，而海外參賽馬中實力最強應是經常在級際賽上名的美國馬Lone Sailor；至於韓國短途錦標則滿額出足十六匹，當中十匹是韓國馬，六匹為海外賽駒，實力較佳是美國馬Heartwood。兩場賽事的最後出賽馬匹名單，將在周四公布，當日早上十時三十分將在首爾馬場舉行排位抽籤儀式。 此外，騎師何澤堯因將於本周日在韓國首爾馬場策騎「豹子頭」及「逍遙自在」分別競逐韓國短途錦標及韓國盃，所以他將不會接受當日沙田賽事的策騎聘約。...
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