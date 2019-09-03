大專學界罷課 普通話生衝上台撕橫額

韓國賽馬會前日公布了本周日兩場大賽的最新出賽馬匹名單：途程為沙地千八米的韓國盃，暫時有十一駒參與競逐，韓國本地參戰馬佔了七匹，當中實力最強的是曾在杜拜賽事勝出的「渡江」，而海外參賽馬中實力最強應是經常在級際賽上名的美國馬Lone Sailor；至於韓國短途錦標則滿額出足十六匹，當中十匹是韓國馬，六匹為海外賽駒，實力較佳是美國馬Heartwood。兩場賽事的最後出賽馬匹名單，將在周四公布，當日早上十時三十分將在首爾馬場舉行排位抽籤儀式。 此外，騎師何澤堯因將於本周日在韓國首爾馬場策騎「豹子頭」及「逍遙自在」分別競逐韓國短途錦標及韓國盃，所以他將不會接受當日沙田賽事的策騎聘約。...

2019-09-03