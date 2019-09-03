  • 2019年9月3日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 逃犯條例開學罷課港鐵周庭

日報新聞 > 港聞

外交部指港暴力示威觸碰一國兩制底線

2019-09-03 列印
　　在北京，外交部發言人耿爽形容香港遊行示威活動，已經完全超出了集會遊行示威自由的範疇，演化成極端的暴力行為，不單止嚴重挑戰香港法制與社會秩序，更嚴重觸碰了一國兩制原則的底線。

　　國務院港澳辦今天在北京會再就香港情況舉行記者會，是過去一個多月以來的第四次。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd