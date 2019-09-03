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瑣事爭執 「氣槍迷」射傷胞妹

2019-09-03 列印
瑣事爭執 「氣槍迷」射傷胞妹
瑣事爭執 「氣槍迷」射傷胞妹
瑣事爭執 「氣槍迷」射傷胞妹
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　　一名二十七歲姓陳氣槍「發燒友」，昨凌晨近二時，在旺角通菜街家中，疑因瑣事與二十五歲胞妹發生口角，兄妹激烈爭執期間，有人突然情緒激動，取起一柄曲尺氣槍向女事主連環射擊兩次，女事主閃避不及胸口中彈受傷流血。

　　女事主負傷報案，警員接報到場持盾牌登樓，經初步調查後，將案件暫列襲擊致造成實際身體傷害處理，並拘捕傷者的胞兄，女傷者則由男友陪同送院（見圖）。警員其後檢走該支涉案氣槍檢驗，了解是否違例超過兩焦耳。

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