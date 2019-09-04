﻿國泰氧氣樽放氣案 20機員停飛受查

早前國泰航空三架航機上的氧氣樽被人放氣，事件有新發展。國泰昨天承認，涉事三班航班上的機組人員暫停飛行職務，並協助調查，國泰亦向民航處和警方報備。工會引述消息指，約有二十名機組人員被暫停職務。有執業大律師指，事件比一般刑事罪行嚴重，違反者最高可判終身監禁。



涉事三班國泰航班，兩班多倫多飛港，一班由峇里回港，三航班上執勤的機艙服務員須暫停飛行職務，以助調查。國泰表示，發現存放三航機上的一些手提氧氣樽已被排氣或部份排氣，調查小組正調查事件。國泰強調，會嚴正處理事件，展開內部調查，並向民航處和警方報備。



涉及三航機



國泰本周一向員工發出內部備忘，指每班客機在起飛之前，都會作例行檢查，但最近為了進一步提升保安措施，每班航機無論是在航程途中抑或降落後，均須再檢查，確保所有緊急安全設備運作正常，以保障機組人員和乘客的安全。



據悉，國泰因氧氣樽被排氣事件而受內地民航局調查，內部調查對象除了機艙服務員，還包括地勤人員、餐飲、清潔和工程人員等，但未有暫停相關地勤人手職務。同時，由於客機抵達機場後，一般會有航空公司以及機場服務公司的人員上落客機，調查對象也可能涵蓋提供第三方服務公司的人員。



地勤餐飲清潔員工也受查



大律師陸偉雄認為，事件發生在航機上，牽涉《航空保安條例》第九條《摧毀或損毀飛機或危害飛機的安全》，以及第十一條《危害或相當可能會危害飛機安全的其他作為》，比一般刑事罪行嚴重，一經定罪，最高可判處終身監禁。



職工盟主席吳敏兒引述消息指，國泰調查大概三、四日前開始，受查者為二十名機組人員。她表示，將手提氧氣樽完全放氣，需約兩小時，再者「救命嘢，緊急時自己（機組人員）都要用」，因此事件未必與機組人員有關，航空公司同時應檢視餐務及清潔等員工。



她認為，有關調查快則數天，長可達數周，年輕僱員除了底薪外，收入與飛行時數掛鈎，停飛或影響他們的收入，估計每兩至三日將減少數百至一千元。