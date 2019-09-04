港澳辦斥「攬炒」主張恐怖瘋狂

香港暴力示威惡化，有示威者主張「攬炒」，以迫使特區政府回應五大訴求。港澳辦指香港局勢依然嚴峻，並嚴斥少數暴徒提出「攬炒」口號，形容為「恐怖又瘋狂」。



港澳辦發言人楊光在北京記者會上表示，圍繞修改《逃犯條例》所發生的事態已完全變質，少數暴徒目的是奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，香港已到了維護「一國兩制」原則底線的重要關頭。



港澳辦提三點意見：一，特區政府包括行政、立法、司法機構，以及各界人士應圍繞「止暴制亂、恢復秩序」，進一步凝聚共識並付諸行動；二，要將和平遊行集會表達訴求的行動，與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開；三、聚焦經濟發展和民生改善的根本問題，共謀解決之道。



有記者問特區政府不回應民間五大訴求，是否中央指令？楊光回應指，激進份子打着「五大訴求」的旗號，不是表達訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」和「政治要挾」。他主動談及「雙普選」的問題，指反對派否決和污衊「八三一」方案，是因為方案選出的行政長官，不能代表他們的立場，從而為奪取香港的最高管治權鋪平道路。



楊光指，少數暴徒提出了「攬炒」的口號，他分明地聞到了恐怖和瘋狂的氣息，「光復香港、時代革命」等口號，則分明帶有「港獨」色彩，在這些人的臉上，可以看到四個字，左邊寫着「反中」，右邊寫着「港獨」。



不排除宣佈緊急狀態



對於《緊急法》及有關全國性法律會否在香港實施，港澳辦另一發言人徐露穎表示，若事態惡化，中央不會坐視不理，不排除根據《基本法》第十八條宣佈香港進入緊急狀態，實施有關全國性法律。她認為，出動解放軍並不意味一國兩制的終結，因為有關舉措嚴格根據《基本法》和《駐軍法》的具體規定。



