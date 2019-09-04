﻿特首澄清：從未向中央請辭

特首林鄭月娥與商界閉門會面的談話錄音被披露，內容稱她說若可以選擇，她會首先辭職並向市民道歉。林鄭昨天就事件回應，對不應被引述的談話遭公開感到失望，她強調從未向中央請辭。



錄音內容不存在矛盾



路透社前晚公開一段錄音，當中林鄭稱若個人有選擇，她會選擇辭職，並作深切道歉。她又說，身為特首，對香港造成這麼大的浩劫是絕對不能原諒。



林鄭昨早出席行政會議前會見傳媒，間接承認錄音是真的，她強調「由開始到現在，我都無向中央提出請辭」，甚至沒有考慮過與中央討論辭職，選擇不辭職是其個人決定。她認為，她可帶領其團隊，幫香港走出現時困局，故不存在「自己好想辭職，不過唔能夠辭職」的矛盾。林鄭為錄音中提及「沒有選擇」解畫，稱作為個人，於困境中，離開或是容易的選擇，但她沒有給自身選擇走一條較容易的路。



否認故意流出



林鄭又強烈否認有關錄音是由她本人或特首辦故意流出，亦無計算過會公開內容。就政府會否研究引用《緊急法》，林鄭重申，政府有責任檢視現行法例是否有適當條文，可有效處理目前的暴亂情況，工作仍持續中，目前並無任何事可與公眾交代。她表示，若暴力減低或消除，就不需再檢視有關法例，重申希望各方與暴力劃清界線，放下分歧矛盾，讓香港走出困局。



民主黨議員林卓廷質疑，林鄭聲稱不辭職是其個人選擇以及有信心帶領香港走出困局，均與路透社公開的錄音內容前後矛盾，批評她大話連篇。民建聯主席李慧琼認為，林鄭面對巨大壓力，於私人場合與朋友分享個人情緒在所難免。她又指，特首辭職並非簡單的事，與憲制法律及中央有關，而特首辭職亦解決不了現時問題，應想方法解決矛盾。