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職工盟不排除延長罷工罷課

2019-09-04 列印
　　昨日是職工盟連續第二日在金鐘添馬公園發起罷工集會，參與的市民坐滿整個添馬公園。大會指有逾四萬人參與集會，又指將九月十三日定為政府回應五大訴求的死線，若政府不回應，會視乎收集到的意見，再考慮將行動升級，包括延長罷工、罷市和罷課的行動。

　　該集會於昨午三時開始，市民陸續到達，較接近舞台的三區草地已接近坐滿。集會人士陳小姐指，政府自六月以來，一直未回應市民訴求，加上警方使用暴力對付「他們覺得不聽話的人」，故希望透過安全及合法集會繼續發聲。

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