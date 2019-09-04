職工盟不排除延長罷工罷課

鹿島鹿角上輪日聯收起部份主力，今季上陣機會寥寥可數的遠藤康仍不負所託，貢獻入球和助攻各一，領軍作客4:0大勝清水心跳，成功贏得教練大岩剛信任。今晚聯賽盃八強首回合，此子有望繼續擔正，聯同蓄勢待發的主力射手伊藤翔，合力率隊作客撕破近況甚頹的浦和紅鑽防線，直取客勝。 今季淪為後備的中場遠藤康在上輪聯賽罕有地正選上陣還串演前鋒，成功交出一球一助攻，領軍四球大勝清水心跳。對於推前此子任前鋒，鹿角主帥大岩剛得意地揚言，今晚一戰照辦煮碗︰「此子在新位置的演出予我信心，而他在日常訓練都會付出百分之百努力，所以值得再獲正選上陣機會。」 伊藤翔養精蓄銳 鹿角除了有遠藤康值得留意之外，...

2019-09-04