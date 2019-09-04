機場入境被捕 林朗彥即送法院控煽罪

香港眾志主席林朗彥昨晨於機場入境時被警方拘捕，下午即被控以涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結 」罪名，於東區裁判法院提堂，他毋須答辯，獲准以一萬元保釋外出。另外，同樣日前被控以「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，後來獲准保釋的香港眾志秘書長黃之鋒，昨到台灣與時代力量黨團及民進黨會面，他稱未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。



林朗彥被控六月二十一日涉嫌包圍警察總部，煽惑他人明知而參與未經批准集結，暫時毋須答辯，獲准一萬元保釋外出，案件押後至十一月八日提訊，保釋期間不准離港，須於指定時間到長沙灣警署報到及並要遵守宵禁令等。



黃之鋒赴台與政黨會面



黃之鋒、朱凱廸及岑敖暉昨應邀到台灣訪問，與時代力量黨團會晤，亦會與民進黨主席卓榮泰等人進行閉門會議。黃之鋒希望，十月一日前，台灣能給予香港更多支持與實質上的幫助。黃之鋒早前被控三項控罪，包括在六月二十一日，於金鐘夏愨道「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、在警察總部外「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」。保釋期間，他要定時到警署報到、遵守宵禁令、不準進入案發範圍附近及不準離開香港等。但主任裁判官錢禮批准他於九月，短暫離開香港。此外，「光復元朗」巫堃泰亦被指涉嫌七月二十七日於元朗區「組織未經授權集會」，昨早上在寓所被警方拘捕。



另外，前晚數百名示威者包圍旺角警署，抗議警員日前衝入港鐵太子站拉人，其間示威者用雷射光照射向警署及掟雞蛋，防暴警員發射催淚彈驅散及清場，拘捕數十人，當中包括浸大學生會會長方仲賢（圖），指他涉嫌盜竊。浸大校長錢大康對事件關注及促請警方放人。警方調查後，方無條件獲釋。