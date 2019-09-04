  • 2019年9月4日 星期三
  • 27º
  • 87%
熱門： 林鄭月娥請辭港澳辦驅魔方仲賢

日報新聞 > 港聞

美股中段跌325點

2019-09-04 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二六○六五點，跌三百三十八點；納指則報七八九五點，跌六十七點。滙控美國預託證券價格見五十六點二二港元，升零點二七港元；騰訊則見三百三十點四一港元，升一點二一港元。紐約期金報每盎司一千五百五十六點二美元，升二十六點八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd