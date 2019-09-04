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Zara九分店暫停業　聲明支持一國兩制

2019-09-04 列印
■Zara多間分店昨暫停營業。
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　　連鎖服裝品牌Zara前日在網民號召三罷「罷工」、「罷課」及「罷市」期間，港九間分店暫停營業，門外貼出的告示，則未有解釋原因。

　　被內地傳媒質疑是響應罷工，Zara前晚深夜在官方微博發表聲明，指擁護中華人民共和國領土主權完整，一貫支持一國兩制。該聲明又指出，公司從未支持罷工，亦未有發佈相關言論或進行相關行為。

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