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選舉呈請勝訴 周庭：自決仍未釐清

2019-09-04 列印
■周庭（左）表示，法律上仍有未釐清的地方。
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　　香港眾志周庭就去年立法會補選被取消提名資格的選舉呈請，前日獲高院判勝訴，她昨出席電台節目時表示，法律上仍有未釐清的地方，因為判詞並沒有表明哪部份版本的自決是否違反《基本法》；而議會陣線立法會議員區諾軒則考慮上訴，藉以挑戰選舉主任主觀審查參選人提名資格的權力。此外，港大法律學院首席講師張達明認為，判詞對政府有利，因為可進一步擴大選舉主任權力，包括支持自決者不能真誠擁護《基本法》。

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